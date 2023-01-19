Инфляция в еврозоне слишком высокая, ЕЦБ сохранит нынешний курс политики - Лагард

Инфляция в еврозоне остается слишком высокой, и Европейский центральный банк (ЕЦБ) не намерен ослаблять усилия в борьбе за ее возврат к целевому уровню в 2%, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард.
"Инфляция по всем показателям, с какой стороны не посмотришь, является чрезмерно высокой, - сказала Лагард, участвующая в экономическом форуме в Давосе. - Мы будем придерживаться нынешнего курса нашей политики до того момента, когда сохранение ставок на уровне, ограничивающем экономическую активность, окажется достаточно длительным, чтобы обеспечить возврат инфляции к 2%".
Член совета управляющих ЕЦБ и глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало заявил в интервью агентству Bloomberg в Давосе накануне, что слова Лагард о намерении регулятора продолжать подъем ставок темпами в 50 базисных пунктов (б.п.), произнесенные в ходе пресс-конференции по итогам декабрьского заседания, сохраняют свою актуальность и в настоящее время.
Многие эксперты меняют прогнозы в отношении темпов подъема ставок европейским ЦБ в связи с появлением сигналов ослабления инфляции и снижения цен на энергоресурсы, ожидая замедления их повышения в марте.
Европейский ЦБ поднял ключевые процентные ставки в общей сложности на 250 б.п. в прошлом году. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидают, что ставка по депозитам ЕЦБ, составляющая в настоящее время 2%, со временем будет поднята до 3,25%.
Говоря о ситуации в экономике еврозоны в четверг, Лагард отметила, что "небольшая коррекция" является более вероятной, чем рецессия.
"В последние несколько недель новости стали более позитивными, - сказала она. - Год не был блестящим, но он оказался намного лучше, чем мы ожидали".
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