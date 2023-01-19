Xalq Bank увеличил в 2022г активы на 15%, прибыль – сократил на 0,3%

Азербайджанский «Xalq Bank» в 2022 году увеличил активы на 14,8% - до 2 млрд 685 млн 70,71 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель равен 1 млрд 740 млн 634,9 тыс. манатов (рост на 23,7% по сравнению с показателем на конец 2021г - ИФ).
Обязательства банка равны 2 млрд 209 млн 858,26 тыс. манатов (рост на 16,9%).
Депозитный портфель в банке составляет 1 млрд 855 млн 258,38 тыс. манатов (рост на 20,2%).
Капитал банка на 31 декабря 2022 года равен 475 млн 212,45 тыс. манатов (рост на 5,8%), уставный капитал – 364 млн 772,54 тыс. манатов (не изменился).
Чистая прибыль банка по итогам деятельности 2022 года составила 27 млн 215,19 тыс. манатов (спад на 0,3% по сравнению с 2021г – ИФ).
Xalq Bank лицензию на банковскую деятельность получил 30 декабря 2004 года и является 4-ым банком Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются три юридических лица.
Х.Насирзаде
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