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Бизнес и законодательство 19.01.2023 16:51

Азербайджан в январе-ноябре 2022г экспортировал золота на $156 млн

Азербайджан в январе-ноябре 2022 года экспортировал на мировые рынки 3 тыс. 646,24 кг золота, что на 29,5% ниже показателя аналогичного периода 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Стоимость экспортированного золота оценивается в $156 млн 131,11 тыс. (спад на 15,4%).

Серебра из Азербайджана в отчетный период экспортировано 4 тыс. 626,84 кг (рост на 71,2%) на $3 млн 208,18 тыс. (рост на 54,2%).

Весь объем экспорта золота и серебра пришелся на Швейцарию.

Как сообщалось ранее, Азербайджан в 2021 году экспортировал на мировые рынки 6 тыс. 83,17 кг золота (рост на 42,4% от показателя 2020 года) на $202 млн 523,33 тыс. (рост на 3,4%).

Серебра из Азербайджана было экспортировано 2 тыс. 981,1 кг (спад на 12,7%) на $2 млн 205,75 тыс. (спад на 2,2%).

Добыча золота в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями. В частности, 21 августа 1997 года Азербайджан подписал контракт, предусматривающий разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%. Согласно контракту, в целом с этих месторождений планируется добыть 400 тонн золота. По новому договору, подписанному в сентябре 2021 года, компания получила в свое распоряжение три новых контрактных блока и отказалась от прав на разработку одного. Таким образом, в настоящее время компания владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей.

Кроме этого, добычей золота занимается ЗАО "AzerGold", созданное указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Н.Аббасова

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Тэги: ЗОЛОТО, ЭКСПОРТ, СТАТИСТИКА


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