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Дальнее зарубежье 19.01.2023 16:57

Кулеба: Украину ожидают большие битвы, чтобы их выиграть, нужно «большое» оружие

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает партнеров предоставить Украине танки.

«Нам нужны танки. Без танков будет невероятно сложно двигаться дальше и освободить наши территории. Потому что огневая сила России все еще мощная, и нас впереди ожидают несколько больших битв. И чтобы выиграть в больших битвах, нам необходимо большое оружие», - сказал Кулеба во время видеообращения в Ukraine House в Давосе (Швейцария) в четверг.

Он вновь подчеркнул, что не видит ни одного резонного аргумента, почему Германия не должна предоставлять Украине танки Leopard 2.

«Мы понимаем, как это работает, понимаем их стратегию союзничества с США. Они сделают это. Это только вопрос времени. Наша работа - сделать это скорее раньше, чем позже. Я думаю, мы преуспеем. И я заранее благодарю канцлера Шольца за принятие этого решения», - выразил уверенность глава МИД.

В то же время он подчеркнул, что первый шаг - предоставление ФРГ "зеленого" света другим странам, готовым передать Украине имеющиеся у них танки Leopard.

«Да, мы слышим от правительства Германии, что страны не запрашивали от них разрешения. Но бросьте, мы все реалисты, и мы живем в реальном мире. Они запросят, когда Германия даст "зеленый свет", когда будут знать, что Германия не откажет. ФРГ должна подать сигнал, что время пришло», - добавил Кулеба.

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Тэги: КУЛЕБА, ОРУЖИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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