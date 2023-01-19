Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

18.01 $/bbl +/- WTI 79.48 -0.70 Brent 84.98 -0.94

Дальнее зарубежье 19.01.2023 17:06

Новый пакет военной помощи Украине обойдется США в $2,5 млрд

Администрация США планирует объявить о предоставлении Украине нового пакета помощи на сумму $2,5 млрд, который включит бронированные машины Stryker и Bradley, сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

"Администрация (президента США) Байдена готовится объявить о пакете помощи для Украины на сумму $2,5 млрд, в который, как ожидается, войдут десятки бронированных машин Bradley и Stryker, сообщили два собеседника издания, знакомые с соответствующим решением", - пишет газета.

По данным одного из них, Вашингтон собирается поставить Киеву около 100 бронемашин Stryker. Это будет первый раз, когда США предоставят Украине такого рода транспортные средства. Помимо этого, в новый транш помощи войдут боеприпасы для гаубиц и ракетной артиллерии, а также машины с противоминной защитой.

Собеседники издания также сообщили, что администрация США отказалась от отправки Киеву боеприпасов большой дальности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, УКРАИНА, ПОМОЩЬ, СУММА


Похожие новости


США выделяют Украине $125 млн на закупку энергетического оборудования Координатор Совета нацбезопасности США заявил, что Вашингтон может объявить о дополнительной помощи Украине в конце недели Киссинджер считает, что Украину в будущем нужно будет принять в НАТО Байден и премьер Японии Кисида заявили о продолжении поддержки Украины и санкционной политики в отношении РФ США выделяют Украине пакет военной помощи на $3 млрд Новый пакет военной помощи Украине обойдется США почти в $3 млрд

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az