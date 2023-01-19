Новый пакет военной помощи Украине обойдется США в $2,5 млрд

Администрация США планирует объявить о предоставлении Украине нового пакета помощи на сумму $2,5 млрд, который включит бронированные машины Stryker и Bradley, сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
"Администрация (президента США) Байдена готовится объявить о пакете помощи для Украины на сумму $2,5 млрд, в который, как ожидается, войдут десятки бронированных машин Bradley и Stryker, сообщили два собеседника издания, знакомые с соответствующим решением", - пишет газета.
По данным одного из них, Вашингтон собирается поставить Киеву около 100 бронемашин Stryker. Это будет первый раз, когда США предоставят Украине такого рода транспортные средства. Помимо этого, в новый транш помощи войдут боеприпасы для гаубиц и ракетной артиллерии, а также машины с противоминной защитой.
Собеседники издания также сообщили, что администрация США отказалась от отправки Киеву боеприпасов большой дальности.
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