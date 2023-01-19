Путин обсудил с президентом Ирана энергетическое и транспортное сотрудничество - Кремль

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, включая сотрудничество в энергетической и транспортной сферах", - говорится в сообщении.
Условлено о поддержании контактов на различных уровнях, добавили в пресс-службе.
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