Путин обсудил с президентом Ирана энергетическое и транспортное сотрудничество - Кремль

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси, сообщает пресс-служба Кремля. "Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, включая сотрудничество в энергетической и транспортной сферах", - говорится в сообщении. Условлено о поддержании контактов на различных уровнях, добавили в пресс-службе.

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