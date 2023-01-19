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Внешняя политика 19.01.2023 17:53

В Баку призвали председателя Комитета министров СЕ сохранять беспристрастность при рассмотрении ситуации вокруг Лачинской дороги

В министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана призвали министра иностранных дел Исландии, председателя Комитета министров Совета Европы (СЕ) Тордиса Кольбруна Рейкфьорда Гюльфадоттир сохранять беспристрастность при рассмотрении ситуации вокруг Лачинской дороги.

"Призываем председателя Комитета министров Совета Европы сохранять беспристрастность, воздерживаться от действий и заявлений, которые могут подорвать мир и стабильность в регионе", - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что заявление Тордиса Колбруна Рейкфьорда Гюльфадоттир от 19 января о ситуации вокруг Лачинской дороги не отражает существующих реалий и вызывает сожаление.

В МИД заявили, что "непонятно такое отношение к мирным протестам на Лачинской дороге, требованиям предотвратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых Азербайджана, их незаконную транспортировку в Армению и злоупотребление Лачинской дорогой, предназначенной только для гуманитарных целей".

"Протесты против незаконной экономической и военной деятельности на территории Азербайджана являются правом граждан Азербайджана и должны восприниматься с уважением. Подобные заявления не только не способствуют миру и спокойствию в регионе, но и приводят к росту напряженности", - подчеркнули в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, отметив, что Лачинская дорога остается открытой для передвижения и по ней с 12 декабря 2022, когда началась экологическая акция, беспрепятственно проехало около 800 транспортных средств.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СЕ, МИД


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