ЕАЭС и Иран согласовали почти все вопросы по ЗСТ, осталось несколько позиций в АПК

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Иран согласовали практически все вопросы в рамках переговорного процесса о зоне свободной торговли (ЗСТ), остается несколько позиций в сфере АПК, сообщили в торговом блоке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по итогам визита министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева в Тегеран.
"Главной целью визита было рассмотреть на уровне глав делегаций основные вопросы переговоров о заключении соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Исламской республикой Иран. Были рассмотрены модальности договоренностей, необходимых для завершения переговоров и подписания соглашения. Согласованы все вопросы, за исключением взаимного доступа на рынок отдельных категорий аграрной продукции, по которым договорились продолжить обсуждение", - говорится в сообщении.
"Впечатляют перспективы развития долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в области транспорта, кооперации в промышленности, сельском хозяйстве и обеспечении продовольственной безопасности, а также в других областях. Будущее соглашение позволит подвести под эти совместные планы крепкую договорную основу", - приводится комментарий Слепнева.
Как сообщалось, с октября 2019 года между странами ЕАЭС и Ираном действует временное торговое соглашение до образования полноценной ЗСТ.
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