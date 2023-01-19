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Регион 19.01.2023 18:12

ЕАЭС и Иран согласовали почти все вопросы по ЗСТ, осталось несколько позиций в АПК

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Иран согласовали практически все вопросы в рамках переговорного процесса о зоне свободной торговли (ЗСТ), остается несколько позиций в сфере АПК, сообщили в торговом блоке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по итогам визита министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева в Тегеран.

"Главной целью визита было рассмотреть на уровне глав делегаций основные вопросы переговоров о заключении соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Исламской республикой Иран. Были рассмотрены модальности договоренностей, необходимых для завершения переговоров и подписания соглашения. Согласованы все вопросы, за исключением взаимного доступа на рынок отдельных категорий аграрной продукции, по которым договорились продолжить обсуждение", - говорится в сообщении.

"Впечатляют перспективы развития долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в области транспорта, кооперации в промышленности, сельском хозяйстве и обеспечении продовольственной безопасности, а также в других областях. Будущее соглашение позволит подвести под эти совместные планы крепкую договорную основу", - приводится комментарий Слепнева.

Как сообщалось, с октября 2019 года между странами ЕАЭС и Ираном действует временное торговое соглашение до образования полноценной ЗСТ.

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Тэги: ЕАЭС, ИРАН, ТОРГОВЛЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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