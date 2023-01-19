Министры обороны стран Балтии, Великобритании, Польши и представители ряда военных ведомств Европы обязались поддержать Украину военной техникой

Министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы, Великобритании, Польши и представители ряда военных ведомств Европы на состоявшейся в четверг в Таллине встрече обязались поддержать Украину военной техникой различного назначения.
"Мы обязуемся коллективно добиваться беспрецедентных поставок военной техники Украине, включая основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы", - говорится в заявлении, принятом участниками встречи.
Они отметили, что эта помощь "осуществляется из национальных запасов и ресурсов и иллюстрирует взаимное понимание серьезности ситуации и наше обязательство срочно увеличить и ускорить поддержку Украины".
Участники встречи призвали союзников и партнеров последовать на предстоящей в пятницу встрече в Рамштайне своему примеру и "внести запланированные пакеты поддержки, чтобы как можно быстрее обеспечить победу Украины на поле боя".
Встреча министров обороны стран Балтии, Великобритании, Польши и представителей Дании, Чехии, Германии, Нидерландов и Словакии прошла по инициативе глав военных ведомств Эстонии Ханно Певкура и Великобритании Бена Уоллеса.
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