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Транспорт и связь 19.01.2023 19:18

Азербайджан ждет роста грузоперевозок через свою территорию - Алиев

Официальный Баку ожидает увеличения объемов транзитных грузоперевозок, проходящих через Азербайджан, заявил президент страны Ильхам Алиев.

“В качестве естественного географического моста за последние годы мы вложили крупные инвестиции в транспортную инфраструктуру. Фактически все необходимые инфраструктурные объекты в Азербайджане готовы принимать больше грузов”, - сказал Алиев в четверг на панельном заседании на тему «Евразийский Средний коридор: От дороги к магистрали» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Он также отметил, что пропускная способность Бакинского морского порта, которая составляет 15 млн тонн, будет увеличена до 25 млн тонн. На эти цели, отметил президент, уже выделен бюджет.


“Мы ожидаем роста потока грузов (через Азербайджан- ИФ) по определенным причинам - из-за сложности транспортировки по традиционным маршрутам”.


Кроме того, Алиев подчеркнул, что Азербайджан поддерживает отличные отношения со своими соседями с запада - с Грузией и Турцией, с востока - с Центральной Азией.


При этом он отметил, что с 2023 года Азербайджан приступил к транзиту нефти из Казахстана помимо Туркменистана, который осуществляется уже на протяжении многих лет, и есть потенциал использования Среднего коридора также и для углеводородов.


“Я считаю, что сейчас нам необходимо более тесное сотрудничество между всеми вовлеченными странами - в Центральной Азии, на Кавказе и в Европе - для активной работы над таможенным администрированием, достижения подхода «единого окна», и по тарифной политике. Поскольку нам нужно добиться привлекательности этого маршрута не только в силу отсутствия других маршрутов, но и с коммерческой точки зрения”, - подчеркнул глава государства.


Как ранее отмечал президент, в 2022 году объемы транзитных грузоперевозок через Азербайджан выросли на 75%.


Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ТРАНЗИТ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ


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