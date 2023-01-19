Европарламент призвал ЕС ужесточить позицию в отношении Ирана

Европарламент заявил, что все виновные в нарушениях прав человека в Иране должны быть подвергнуты санкциям ЕС, а Корпус стражей исламской революции (КСИР) должен быть внесен в европейский список террористов.

Вопиющее пренебрежение иранского режима человеческим достоинством и демократическими устремлениями граждан "вызывают необходимость дальнейших корректировок позиции ЕС в отношении Ирана", говорится в резолюции, принятой в четверг на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

Депутаты Европарламента призвали ЕС расширить санкционный список по Ирану, чтобы охватить всех лиц и организации, которые виновны в нарушениях прав человека, и членов их семей, включая верховного лидера Али Хаменеи, президента Ибрахима Раиси, генерального прокурора Мохаммада Джафара Монтазери и все фонды, связанные с КСИР.

В резолюции также содержится призыв добавить КСИР и его вспомогательные силы, включая военизированное ополчение Басидж и подразделение специального назначения Кудс, в европейский список террористов.

"Виновные в убийстве протестующих должны быть привлечены к ответственности", - заявляют европейские депутаты.

Европарламент также осудил смертные приговоры и казни демонстрантов в Иране и призвал иранские власти прекратить репрессии против собственных граждан. Депутаты Европарламента потребовали обеспечить немедленное и безоговорочное освобождение всех протестующих, приговоренных к смертной казни, и осудили тот факт, что уголовное преследование и смертная казнь используются режимом для подавления инакомыслия и наказания людей за осуществление своих основных прав.

Кроме того, резолюция призывает расширить ограничительные меры против Ирана, поскольку евродепутаты полагают, что Тегеран продолжает поставлять России беспилотные летательные аппараты и планирует поставить ракеты класса "земля-земля".

В резолюции выражена "глубокая обеспокоенность проводимыми властями Исламской Республики транснациональными репрессиями, включающими шпионаж и убийства против иранской диаспоры, проживающей в ЕС". Депутаты считают, что ЕС и государства-члены Евросоюза должны более решительно защищать тех, кто подвержен таким репрессиям.