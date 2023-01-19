Китай в 2022 году увеличил добычу угля на 9%

Производство угля в Китае по итогам 2022 года выросло на 9% и достигло 4,5 млрд тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления.

В том числе в декабре добыча увеличилась на 2,4% - до 400 млн тонн.

Страна в прошлом году импортировала 290 млн тонн угля, что на 9,2% ниже показателя 2021 года. В декабре поставки из-за рубежа сократились на 0,1% и составили 30,91 млн тонн.