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ТЭК 19.01.2023 19:51

Китай в 2022 году увеличил добычу угля на 9%

Производство угля в Китае по итогам 2022 года выросло на 9% и достигло 4,5 млрд тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления.

В том числе в декабре добыча увеличилась на 2,4% - до 400 млн тонн.

Страна в прошлом году импортировала 290 млн тонн угля, что на 9,2% ниже показателя 2021 года. В декабре поставки из-за рубежа сократились на 0,1% и составили 30,91 млн тонн.

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Тэги: КИТАЙ, УГОЛЬ, ПРОИЗВОДСТВО, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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