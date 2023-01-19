Запасы нефти в США выросли на 8,41 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,41 млн баррелей - до 448,02 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 3,48 млн баррелей и составили 230,26 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,94 млн баррелей, до 115,78 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 3 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2,4 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.

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