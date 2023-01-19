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Цена на нефть

18.01 $/bbl +/- WTI 79.48 -0.70 Brent 84.98 -0.94

ТЭК 19.01.2023 20:27

Нефть дорожает после публикации данных о запасах в США, Brent - $85,75 за баррель

Цены на нефть повышаются в ходе торгов в четверг, несмотря на данные о неожиданном росте запасов в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:04 составляет $85,75 за баррель, что на $0,77 (0,91%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $80 за баррель, что на $0,52 (0,65%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,41 млн баррелей - до 448,02 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики. Товарные запасы бензина выросли на 3,48 млн баррелей и составили 230,26 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов при этом уменьшились на 1,94 млн баррелей, до 115,78 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 3 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2,4 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.

Накануне нефть провела волатильную сессию: в ходе торгов котировки обновили максимумы с начала декабря, однако затем перешли к снижению на заявлениях главы Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймса Балларда. Он сказал в интервью The Wall Street Journal, что американскому ЦБ следует продолжить подъем базовой процентной ставки, чтобы добиться ослабления инфляционного давления, несмотря на последние статданные, указывающие на замедление экономики.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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