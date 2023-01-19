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Транспорт и связь 19.01.2023 20:46

Развитие транспортных маршрутов создает дополнительные возможности для бизнеса в Азербайджане - Алиев

Развитие международных транспортных маршрутов создает дополнительные возможности для бизнеса в Азербайджане, считает президент страны Ильхам Алиев.

“Считаем, что перевозки не только позволят нам диверсифицировать экспорт, так как мы будем экспортировать услуги, но в то же самое время наше расположение на Среднем коридоре и маршруте «Север-Юг» создает дополнительные возможности для бизнеса в Азербайджане”, - сказал Алиев в четверг на панельном заседании на тему «Евразийский Средний коридор: От дороги к магистрали» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.


Он также отметил, что в ближайшем будущем в Баку состоится открытие свободной экономической зоны рядом с морским портом. “Мы надеемся, что эта свободная зона станет местом производства и местом, куда компании будут направлять свои инвестиции”, - подчеркнул Алиев.


Азербайджанский лидер также отметил, что улучшение бизнес-климата является одним из главных факторов успеха страны.


“Ведь все страны мира, даже самые развитые, нуждаются в дополнительных инвестициях. Одного бизнес-климата недостаточно. Отношения между странами – это действительно уникальная ситуация; самая дружественная среда во всем мире - это отношения между Азербайджаном и Грузией, Азербайджаном и Турцией, Грузией и Турцией, и трехсторонние отношения”, - добавил президент.


Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, МАРШРУТЫ, ВОЗМОЖНОСТИ

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