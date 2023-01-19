В Баку считают необходимым развивать транспортный коридор “Запад-Восток” - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что нужно развивать транспортный коридор “Запад-Восток”.
“Также важно работать над перевозками и преимуществами не только маршрута “Восток-Запад”, но и “Запад-Восток”. Пока больше всего внимания уделяется тому, как доставить грузы из Китая, Средней Азии в Европу. Но нам нужно также подумать о перевозках грузов в обратном направлении”, - сказал Алиев в четверг на панельном заседании на тему «Евразийский Средний коридор: От дороги к магистрали» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
Он также отметил, что инициированный Китаем новый проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан в конечном итоге выйдет на Каспий и далее - Азербайджан.
При этом Алиев отметил, что Азербайджан имеет крупнейший торговый флот на Каспии с 53 суднами.
“Теперь нам необходимо создать некий руководящий комитет, правление всех вовлеченных стран – Средней Азии, Азербайджана, Грузии, Турции, европейских партнеров, включая всю транспортную инфраструктуру. Например, Азербайджан имеет крупнейший торговый флот на Каспии с 53 суднами. Морские порты в Туркменистане, Казахстане, Азербайджане, железнодорожное сообщение между странами Центральной Азии, – и, как вы знаете, что они плохо связаны между собой”, - подчеркнул азербайджанский лидер.
Х.Насирзаде
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