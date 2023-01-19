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Финансы 19.01.2023 21:20

Минфин США использует чрезвычайные меры из-за приближения госдолга к лимиту - Йеллен

Министр финансов США Джанет Йеллен в четверг сообщила Конгрессу о том, что ее ведомство начало использовать чрезвычайные меры, поскольку размер госдолга приближается к верхнему пределу.

Эти меры позволят предотвратить дефолт в ближайшие несколько месяцев, сообщает MarketWatch.

По словам министра финансов, "маловероятно, что денежные средства и чрезвычайные меры будут исчерпаны до начала июня".

В конце прошлой недели Йеллен в письме лидерам Конгресса предупредила, что США могут достичь потолка государственного долга 19 января, и требуется повышение уровня лимита или приостановка его действия во избежание дефолта.

"Невыполнение обязательств правительства нанесет непоправимый вред экономике США, средствам к существованию всех американцев и глобальной финансовой стабильности", - говорилось в документе.

Потолок долга - это установленный законом предел заимствований правительства США для оплаты своих текущих обязательств, включая социальное обеспечение, медицинскую помощь и зарплаты военным. В настоящее время этот лимит составляет около $31,4 трлн.

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Тэги: США, МИНФИН, ГОСДОЛГ, ДЕФОЛТ


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