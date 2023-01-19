Глава МИД Азербайджана и спецпредставитель генсека НАТО обсудили ход мирных переговоров между Баку и Ереваном

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 19 января принял в Баку спецпредставителя генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьера Коломину, стороны обсудили сотрудничество между Баку и альянсом, нормализацию армяно-азербайджанских отношений, а также ситуацию вокруг Лачинской дороги.
В информации МИД отмечается, что Байрамов заявил на встрече о непрерывном политическом диалоге между Азербайджаном и НАТО.
"Байрамов также проинформировал Коломину о действиях Баку по продвижению мирной повестки по нормализации отношений Азербайджаном и Арменией, провокациях, которые устраивает Армения и наносящих вред мирному процессу", - подчеркивает ведомство.
Он также заявил Коломине о безосновательности обвинений в адрес Азербайджана о якобы перекрытии Лачинской дороги и "блокировки" армянского населения на территории Азербайджана. Байрамов подчеркнул, что обвинения о гуманитарном кризисе также не соответствуют действительности. "Министр подчеркнул, что в рамках трехстороннего заявления Лачинская дорога предназначена исключительно для гуманитарных целей, тогда как армянская сторона злоупотребляет дорогой и тем самым подрывает мирный процесс. Несмотря на неконструктивную позицию Армении, Азербайджан готов к проведению в кратчайшие сроки новой встречи для переговоров", - отмечает МИД.
Коломина, в свою очередь, выразил удовлетворение уровнем сотрудничества между НАТО и Азербайджаном, в том числе в сферах энергетической безопасности, образования. Он также выразил беспокойство напряженностью в регионе, заявил, что для установления мира и безопасности на Южном Кавказе необходимо продолжение процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
На встрече собеседники также провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, подчеркивает МИД.
Р.Ахмедов
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