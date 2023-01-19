Армения отвергла предложение Азербайджана и Грузии начать трехсторонний формат сотрудничества - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил сожаление тем фактом, что Армения не ответила на предложение Баку о подписании мирного договора и отказалась от трехстороннего формата сотрудничества Баку-Тбилиси-Ереван.

«К сожалению, Армения не ответила на наше предложение о подписании мирного соглашения, которое будет очень простым и будет основываться на фундаментальных принципах международного права. Комиссар Хан намекнул на отсутствие здесь (в Давосе – ИФ) Армении. Он (Хан – ИФ) сказал, что присутствуют две страны Южного Кавказа, но их как минимум три. Я знаю, кого он имел в виду. Но почему Армении нет? Потому что Армения отвергла наше с Грузией предложение начать трехсторонний формат сотрудничества», - сказал Алиев в четверг на панельном заседании на тему «Евразийский Средний коридор: от пути до магистрали» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Алиев высоко оценил усилия премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, направленные на нормализацию армяно-азербайджанских отношений. «Я высоко ценю усилия моего друга Ираклия Гарибашвили, организовавшего встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении, к которой присоединился и грузинский коллега. Наше предложение состояло в организации встречи лидеров в Грузии, так как Грузия исторически всегда была местом, где встречались все соседи. Но Армения к этому не готова. Это один из возможных рисков. Если три кавказские страны объединят усилия в сфере энергетики, транспорта, безопасности, стабильности, делимитации границ, то регион станет намного безопаснее», - добавил президент Азербайджана.

Р.Ахмедов