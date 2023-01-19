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Внешняя политика 19.01.2023 22:54

Парламент Азербайджана обвинил Европарламент в слепоте к реалиям на Южном Кавказе

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана осудил резолюцию, принятую 19 января Европарламентом по ситуации в Карабахском регионе Азербайджана, в том числе, вокруг Лачинской дороги.

«Мы выражаем свой протест на принятую Европарламентом 19 января 2023-го года необъективной и несправедливой резолюции, основанной на лжи и беспочвенных обвинениях (в адрес Азербайджана – ИФ)», - говорится в заявлении законодательного органа Азербайджана, поступившего в четверг в агентство «Интерфакс-Азербайджан».

В Милли Меджлисе подчеркнули, что резолюция о гуманитарных последствиях якобы блокады горной части Карабаха, признанной на международном уровне территорией Азербайджана, «вновь сигнализирует о неспособности авторов данного документа отойти от двойных стандартов».

В парламенте Азербайджана подчеркивают, что Армения нарушает пункты трехстороннего заявления от 10 ноября 2022 года, осуществляет перевозку по Лачинской дороге боевиков и грузов военного назначения, мин. Кроме этого, армянская сторона осуществляет незаконную добычу природных ресурсов в Карабахе – в зоне временной дислокации российских миротворческих сил.

«Лачинский коридор открыт для перевозки гуманитарных грузов российскими миротворцами, представителями Комитета Красного Креста, а также для транспортировки проживающих в Карабахе армян, в том числе детей и больных. Что касается утверждения о якобы прекращении Азербайджаном поставок природного газа в Карабах, то они столь же нелепы, сколь и необоснованны. Всё это явственно указывает на то, что некоторые группы в Европарламенте действуют под влиянием армянского лобби и проармянских сил», - подчеркивается в заявлении.

В парламенте считают, что данная резолюция не относится к полномочиям Европарламента и является очередным ударом по его репутации, тем более в последнее время имена членов Европарламента часто фигурируют в коррупционных скандалах.

«Вызывает сожаление, что европейские депутаты не только не видят и даже не хотят видеть новую реальность, созданную Азербайджаном в регионе, но последовательно подрывают процесс мирных переговоров, который Азербайджан продвигает последние два года. (…) Мы призываем руководство Европарламента положить конец подобным разрушительным и предвзятым инициативам сил, погрязшим в коррупции, а вместо этого содействовать усилиям по установлению мира и стабильности в регионе, и принимать документы, отражающие сложившиеся на Южном Кавказе новые реалии», - подчеркивается в заявлении.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, ОТВЕТ


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