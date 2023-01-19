Алиев обсудил с премьером Хорватии расширение сотрудничества в вопросах разминирования

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Давосе провел встречу с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.
«Алиев на встрече пригласил премьер-министра Хорватии посетить с визитом Азербайджан. Приглашение было с благодарностью принято», - подчеркивается в информации на сайте азербайджанского лидера.
Алиев и Пленкович на встрече обсудили сотрудничество в области разминирования.
«Было отмечено, что Хорватия, как страна, также пострадавшая от мин, имеет опыт в области разминирования. Алиев, в свою очередь, сказал, что в период тридцатилетней оккупации Армения заложила большое количество мин на территории Азербайджана, и с 10 ноября 2020 года – со дня окончания военных действий по настоящее время около 300 граждан Азербайджана погибли или пострадали в результате минных происшествий», - подчеркивается в информации.
В настоящее время по линии Агентства по разминированию Азербайджана проводятся широкомасштабные операции по разминированию (на освобожденных территориях – ИФ). В этом направлении осуществляется сотрудничество с Хорватией, в том числе в связи с этим у хорватских компаний закупается различное оборудование.
Алиев и Пленкович отметили важность дальнейшего расширения сотрудничества в области разминирования.
«В ходе беседы также обсуждались вопросы сотрудничества в энергетическом секторе, подчеркнуто стратегическое партнерство Азербайджана с Европейским Союзом в энергетической сфере. В настоящее время Азербайджан продолжает деятельность в области поставки дополнительных объемов газа в Европу. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - подчеркивается в информации.
Р.Ахмедов
Армения распространяет ложную информацию о ситуации на Лачинской дороге, стремится ввести в заблуждение мировую общественность - Алиев
Алиев рассказал премьеру Монтенегро о реальной ситуации на Лачинской дороге
Алиев и Хан обсудили сотрудничество Азербайджана и ЕС в транспорте и энергетике
США выступают за сохранение потолка цен на нефть из РФ на уровне $60/бар
СП Eolus и PNE к 2030г планирует построить в Латвии ветропарк на 1 тыс. МВт
Инфляция в еврозоне слишком высокая, ЕЦБ сохранит нынешний курс политики - Лагард
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
В Азербайджане вновь ощутили второе за два дня землетрясение в Иране
Число браков в Азербайджане за 11 месяцев увеличилось на 12,1%, разводов - сократилось на 7,2%
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Новый цифровой филиал Yelo Bank в Хачмазе!
“Nar” продолжает социально ориентированные профессиональные тренинги в 2023 году
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают