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Дальнее зарубежье 19.01.2023 23:22

Алиев обсудил с премьером Хорватии расширение сотрудничества в вопросах разминирования

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Давосе провел встречу с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

«Алиев на встрече пригласил премьер-министра Хорватии посетить с визитом Азербайджан. Приглашение было с благодарностью принято», - подчеркивается в информации на сайте азербайджанского лидера.

Алиев и Пленкович на встрече обсудили сотрудничество в области разминирования.

«Было отмечено, что Хорватия, как страна, также пострадавшая от мин, имеет опыт в области разминирования. Алиев, в свою очередь, сказал, что в период тридцатилетней оккупации Армения заложила большое количество мин на территории Азербайджана, и с 10 ноября 2020 года – со дня окончания военных действий по настоящее время около 300 граждан Азербайджана погибли или пострадали в результате минных происшествий», - подчеркивается в информации.

В настоящее время по линии Агентства по разминированию Азербайджана проводятся широкомасштабные операции по разминированию (на освобожденных территориях – ИФ). В этом направлении осуществляется сотрудничество с Хорватией, в том числе в связи с этим у хорватских компаний закупается различное оборудование.

Алиев и Пленкович отметили важность дальнейшего расширения сотрудничества в области разминирования.

«В ходе беседы также обсуждались вопросы сотрудничества в энергетическом секторе, подчеркнуто стратегическое партнерство Азербайджана с Европейским Союзом в энергетической сфере. В настоящее время Азербайджан продолжает деятельность в области поставки дополнительных объемов газа в Европу. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ХОРВАТИЯ, ПРЕМЬЕР


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