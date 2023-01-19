Алиев рассказал премьеру Монтенегро о реальной ситуации на Лачинской дороге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг на «полях» Всемирного экономического форума в Давосе провел встречу с премьер-министром Монтенегро Дританом Абазовичем, собеседники обсудили, в том числе ситуацию на Лачинской дороге.

«Алиев рассказал Абазовичу о ситуации на Южном Кавказе. Он отметил, что Армения, используя различные ложные сведения, проводит антиазербайджанскую пропаганду в ряде международных институтов. Президент Алиев также проинформировал премьера Монтенегро о ситуации на дороге Лачин-Ханкенди на территории Азербайджана», - отмечается в информации на сайте главы азербайджанского государства.

Собеседники на встрече отметили дружественные отношения между Азербайджаном и Монтенегро, провели обмен мнениями по вопросам сотрудничества между двумя странами в области туризма, инвестиций и энергетики.

«Абазович заявил, что Монтенегро заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов