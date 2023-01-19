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Карабах 19.01.2023 23:58

Армения распространяет ложную информацию о ситуации на Лачинской дороге, стремится ввести в заблуждение мировую общественность - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг на «полях» Всемирного экономического форума в Давосе провел встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

«На встрече было особо отмечено развитие сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами в экономической сфере, в частности, подчеркнуто, что нидерландские компании принимают непосредственное участие в реализации различных проектов в Азербайджане», - подчеркивается в информации на сайте азербайджанского лидера.

Рютте, в свою очередь, особо отметил вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Европейского Союза и роль страны в поставках газа в европейские страны.

«В ходе встречи было подчеркнуто возрастающее значение транспортного коридора Восток-Запад и его составной части - Среднего коридора, проведен обмен мнениями по региональным вопросам», - подчеркивается в информации.

Алиев проинформировал Рютте о переговорном процессе по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, мирному соглашению между двумя странами. Президент Азербайджана подчеркнул важность переговорного процесса, проводимого при поддержке президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, выразил готовность Баку к продолжению переговоров в рамках данного процесса.

Алиев также коснулся последних событий, происходящих на дороге Лачин-Ханкенди в Азербайджане, сказал, что Армения распространяет ложную информацию о том, что дорога якобы блокирована, пытаясь тем самым ввести в заблуждение международную общественность. «Президент отметил, что незаконная эксплуатация природных ресурсов нашей страны на территориях, где временно размещены российские миротворческие силы, вызвала справедливое недовольство азербайджанской общественности и организаций гражданского общества. В настоящее время на дороге обеспечивается беспрепятственное передвижение необходимых гуманитарных грузов посредством российских миротворцев, Международного Комитета Красного Креста, а также гражданских лиц и грузов гражданского назначения, еще раз отмечена важность вывода криминальных элементов с этих территорий», - подчеркивается в информации.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, НИДЕРЛАНДЫ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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