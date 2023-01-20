США объявили о выделении новой партии вооружений Украине на $2,5 млрд

Президент США Джо Байден санкционировал выделении Украине новой партии вооружений на сумму $2,5 млрд, включающей бронетехнику и средства ПВО, сообщил Пентагон.
"Министерство обороны объявляет о санкционировании президентом помощи в области безопасности для удовлетворения важнейших потребностей Украины в области безопасности и обороны", - говорится в сообщении ведомства.
В нем отмечается, что оружие и техника будут поставлены из запасов Пентагона, что является "тридцатым изъятием администрацией Байдена оборудования из запасов министерства обороны для Украины с августа 2021 года".
В частности, в новый пакет вооружений вошли дополнительные боеприпасы для ракетных систем класса "земля-воздух" (NASAMS), восемь систем противовоздушной обороны Avenger, 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 бронетранспортеров Stryker, 53 противоминных транспортных средства, многоцелевые колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV).
Кроме того, США поставят Киеву дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, 20 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, 600 155-мм артиллерийских снарядов с точным наведением, 95 тыс. 105-мм артиллерийских снарядов, 11,8 тыс. 120-мм минометных снарядов, высокоскоростные противорадарные ракеты (HARMs), а также транспортные средства, патроны для стрелкового оружия, приборы ночного видения, запчасти к технике и полевое оборудование.
Пентагон напоминает, что в общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине более $27,4 млрд "в качестве помощи в области безопасности" с начала работы администрации Байдена, более $29,5 млрд - с 2014 года и более $26,7 млрд - с февраля 2022 года.
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