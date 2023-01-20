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Дальнее зарубежье 20.01.2023 09:20

Глава Евросовета заявил, что ЕС готов рассматривать вопрос о новых санкциях против России

Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз продолжит разрабатывать новые пакеты санкций в отношении России, несмотря на то, что дебаты по этой теме в блоке становятся все более сложными.

"Каждая дискуссия о санкциях намного сложнее предыдущей", - сказал Мишель в четверг журналистам во время поездки в Киев.

Мишель нанес необъявленный визит в Киев в рамках подготовки к саммиту Украина-ЕС, запланированному на 3 февраля, пишет агентство Bloomberg.

"Я уверен, что это будет повод и мощный сигнал о том, что мы вместе. Мы также решим, каковы следующие шаги, каковы общие цели" - сказал он, добавив, что в целом санкции должны быть усилены, "должно быть задействовано больше стран".

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ


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