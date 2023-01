Dow Jones и S&P 500 завершили снижением третьи торги подряд

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor`s 500 завершили "в минусе" третью сессию подряд на фоне неоднозначной статистики и корпоративной отчетности.

При этом падение S&P 500 в четверг стало максимальным с 15 декабря, сообщает MarketWatch.

За последние несколько недель большинство аналитиков сменили прогноз относительно изменения прибыли компаний из S&P 500 в первом и втором кварталах с роста на снижение. Теперь предполагается, что показатель в январе-марте в среднем уменьшится на 0,6%, в апреле-июне - на 0,7%, свидетельствуют результаты опроса FactSet.

Число домов, строительство которых было начато в США в декабре, сократилось на 1,4% относительно предыдущего месяца и составило 1,382 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли в четверг. Согласно пересмотренным данным, в ноябре количество новостроек составило 1,401 млн, а не 1,427 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали снижение до 1,359 млн с объявленного ранее ноябрьского уровня, согласно данным Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 15 тыс. - до 190 тыс. человек, сообщило министерство труда. Это минимальный показатель с сентября. Аналитики в среднем предполагали рост до 214 тыс.

Индекс производственной активности в Филадельфии в январе вырос до 4,9 пункта по сравнению с минус 0,9 пункта месяцем ранее. Эксперты предполагали, что индикатор, который рассчитывает ФРБ Филадельфии, поднимется до минус 3,5 пункта. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении.

Procter & Gamble Co., крупнейший в мире производитель потребительских товаров, во втором квартале 2023 финансового года уменьшил чистую прибыль примерно на 7%, при этом выручка снизилась впервые более чем за пять лет. Котировки акций компании по итогам торгов снизились на 2,1%.

Цена бумаг Alcoa рухнула на 7,4%. Производитель алюминия в октябре-декабре получил чистый убыток по итогам второго квартала подряд, в том числе из-за подорожания сырья.

Allstate Corp предупредила, что ожидает значительного убытка из-за сильного шторма, который накрыл две трети территории США и привел к сильному понижению температуры и снегу в декабре. Чистый убыток страховщика по итогам четвертого квартала будет находиться в диапазоне $285-355 млн, скорректированный - $335-385 млн, сообщила компания. Стоимость Allstate упала на 5,9%.

Акции Charles Schwab Corp. подешевели на 6,2% после того, как аналитики BofA Securities ухудшили рекомендации для них сразу на две ступени - до "ниже рынка" с "покупать"

Dow Jones Industrial Average в четверг опустился на 252,4 пункта (0,76%) - до 33044,56 пункта. Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса стали акции Home Depot Inc., подешевевшие на 4%, 3M Co. - на 3,5% и American Express Co. - на 2,4%.

Значение Standard & Poor`s 500 за день уменьшилось на 30,01 пункта (0,76%), составив 3898,85 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии потерял 104,74 пункта (0,96%), завершив сессию на отметке 10852,27 пункта.