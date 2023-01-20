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Регион 20.01.2023 10:05

Пять человек погибли в результате стрельбы в Грузии

Бывший военный грузинской армии в ночь на пятницу застрелил из автоматического оружия в городе Сагареджо с балкона своей квартиры пятерых граждан и ранил еще пятерых, сообщает МВД Грузии.

Как сообщил журналистам министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, среди убитых - сотрудник полиции, участвовавший в спецоперации по нейтрализации преступника.

"Пока неизвестны мотивы совершенного преступления. Мы установили что до 2021 года преступник служил в грузинской армии, участвовал в международной миротворческий миссии в Афганистане", - сказал министр.

Он сообщил, что когда полицейские взломали дверь в квартиру преступника, его обнаружили обездвиженного с кровоточащей раной в голове. Возле тела преступника были обнаружены кольца от гранаты, поэтому были вызваны саперы.

Как сообщают грузинские СМИ, состояние раненых граждан тяжелое, но стабильное.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ИНЦИДЕНТ, МВД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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