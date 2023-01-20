Занятия в школах Таджикистана возобновились после аномальных холодов

После того, как аномальные холода покинули Таджикистан, в республике возобновляются занятия в школах.
С сегодняшнего дня во всех образовательных учреждениях Таджикистана (дошкольных и общеобразовательных), независимо от организационно-правовой формы, завершатся зимние каникулы, начнутся занятия, сообщил в пресс-центр Министерства образования и науки республики.
Десятидневные зимние каникулы во всех общеобразовательных учреждениях Таджикистана начались 1 января, но в связи с аномальными холодами они были сначала продлены до 16 января, а затем повторно до 20 января. Как отметили тогда в министерстве, решение было принято "с учётом наступления холодов и в целях защиты здоровья воспитанников и учащихся на основании приказа министра образования и науки".
Министерство заявляет, что неотработанные во время каникул школьные часы будут компенсированы за счёт весенних и летних каникул в соответствии с отдельным утвержденным графиком дополнительных занятий во втором полугодии 2022-2023 учебного года.
В начале января в республике наблюдалась необычно холодная погода, столбик термометра в некоторых районах опускался до 25 градусов мороза. Начиная с 18 января в стране заметно потеплело, днем на большей территории зафиксирована нулевая температура.
В Баку заявили о готовности к проведению отложенной встречи глав МИД Азербайджана, Армении и России
Армения распространяет ложную информацию о ситуации на Лачинской дороге, стремится ввести в заблуждение мировую общественность - Алиев
Алиев рассказал премьеру Монтенегро о реальной ситуации на Лачинской дороге
Тбилиси и Баку будут и в будущем реализовывать многочисленные проекты - Гарибашвили
Ключевой показатель инфляции в Японии в декабре достиг максимума за 41 год
АБР осуществил дебютное размещение облигаций в нацвалюте Азербайджана, привлек около $5 млн
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
В Азербайджане вновь ощутили второе за два дня землетрясение в Иране
Число браков в Азербайджане за 11 месяцев увеличилось на 12,1%, разводов - сократилось на 7,2%
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Новый цифровой филиал Yelo Bank в Хачмазе!
“Nar” продолжает социально ориентированные профессиональные тренинги в 2023 году
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают