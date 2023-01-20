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СНГ 20.01.2023 10:10

Занятия в школах Таджикистана возобновились после аномальных холодов

После того, как аномальные холода покинули Таджикистан, в республике возобновляются занятия в школах.

С сегодняшнего дня во всех образовательных учреждениях Таджикистана (дошкольных и общеобразовательных), независимо от организационно-правовой формы, завершатся зимние каникулы, начнутся занятия, сообщил в пресс-центр Министерства образования и науки республики.

Десятидневные зимние каникулы во всех общеобразовательных учреждениях Таджикистана начались 1 января, но в связи с аномальными холодами они были сначала продлены до 16 января, а затем повторно до 20 января. Как отметили тогда в министерстве, решение было принято "с учётом наступления холодов и в целях защиты здоровья воспитанников и учащихся на основании приказа министра образования и науки".

Министерство заявляет, что неотработанные во время каникул школьные часы будут компенсированы за счёт весенних и летних каникул в соответствии с отдельным утвержденным графиком дополнительных занятий во втором полугодии 2022-2023 учебного года.

В начале января в республике наблюдалась необычно холодная погода, столбик термометра в некоторых районах опускался до 25 градусов мороза. Начиная с 18 января в стране заметно потеплело, днем на большей территории зафиксирована нулевая температура.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ОБРАЗОВАНИЕ, ШКОЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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