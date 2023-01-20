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Макроэкономика 20.01.2023 10:20

ЦБ Китая сохранил базовую ставку на уровне 3,65% пятый месяц подряд

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых.

Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК.

Таким образом, НБК не меняет их пятый месяц подряд.

Решение было ожидаемым, поскольку ранее на этой неделе китайский ЦБ принял решение оставить ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на отметке 2,75% годовых. MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку LPR.

НБК последний раз менял ставки LPR в августе. Тогда ставка по годовым кредитам была уменьшена на 5 базисных пунктов, по пятилетним - на 15 б.п.

LPR стала новым бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам.

Кроме того, НБК продолжил вливать ликвидность в финансовую систему через операции на открытом рынке. Китайский ЦБ предоставил банкам 62 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых, по четырнадцатидневным операциям - 319 млрд юаней под 2,15% годовых.

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Тэги: КИТАЙ, ЭКОНОМИКА, ЦЕНТРОБАНК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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