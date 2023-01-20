Директор ЦРУ на прошлой неделе встретился в Киеве с Зеленским

Директор ЦРУ Уильям Бернс тайно посетил Киев в конце прошлой недели, сообщает Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
"Директор ЦРУ Уильям Бернс тайно посетил столицу Украины в конце прошлой недели, чтобы проинформировать президента Владимира Зеленского (...) относительно того, что Россия планирует в военном отношении в ближайшие недели и месяцы", - пишет издание.
"Директор Бернс отправился в Киев, где встретился с коллегами из украинской разведки, а также с президентом Зеленским и подтвердил нашу неизменную поддержку Украины", - заявил неназваный американский чиновник.
Отмечается, что главным вопросом для Зеленского и его высокопоставленных сотрудников разведки во время встречи было то, как долго Украина может ожидать помощи США и Запада после того, как палата представителей перешла под контроль республиканцев.
По словам собеседников газеты, Бернс признал, что в какой-то момент получить помощь Украине будет труднее.
Однако, заявили источники издания, Зеленский и его помощники ушли со встречи с впечатлением, что поддержка Киева администрацией президента Джо Байдена остается сильной, и финансирования в размере $45 млрд для Украины, принятого Конгрессом в декабре, хватит, по крайней мере, до июля или августа.
Собеседники уточнили, что Киев менее уверен в перспективах принятия Конгрессом очередного многомиллиардного пакета дополнительной помощи, чем это было прошлой весной.
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