Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

18.01 $/bbl +/- WTI 79.48 -0.70 Brent 84.98 -0.94

Дальнее зарубежье 20.01.2023 10:30

Директор ЦРУ на прошлой неделе встретился в Киеве с Зеленским

Директор ЦРУ Уильям Бернс тайно посетил Киев в конце прошлой недели, сообщает Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

"Директор ЦРУ Уильям Бернс тайно посетил столицу Украины в конце прошлой недели, чтобы проинформировать президента Владимира Зеленского (...) относительно того, что Россия планирует в военном отношении в ближайшие недели и месяцы", - пишет издание.

"Директор Бернс отправился в Киев, где встретился с коллегами из украинской разведки, а также с президентом Зеленским и подтвердил нашу неизменную поддержку Украины", - заявил неназваный американский чиновник.

Отмечается, что главным вопросом для Зеленского и его высокопоставленных сотрудников разведки во время встречи было то, как долго Украина может ожидать помощи США и Запада после того, как палата представителей перешла под контроль республиканцев.

По словам собеседников газеты, Бернс признал, что в какой-то момент получить помощь Украине будет труднее.

Однако, заявили источники издания, Зеленский и его помощники ушли со встречи с впечатлением, что поддержка Киева администрацией президента Джо Байдена остается сильной, и финансирования в размере $45 млрд для Украины, принятого Конгрессом в декабре, хватит, по крайней мере, до июля или августа.

Собеседники уточнили, что Киев менее уверен в перспективах принятия Конгрессом очередного многомиллиардного пакета дополнительной помощи, чем это было прошлой весной.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, УКРАИНА, ЦРУ


Похожие новости


США объявили о выделении новой партии вооружений Украине на $2,5 млрд Новый пакет военной помощи Украине обойдется США в $2,5 млрд США выделяют Украине $125 млн на закупку энергетического оборудования Координатор Совета нацбезопасности США заявил, что Вашингтон может объявить о дополнительной помощи Украине в конце недели Киссинджер считает, что Украину в будущем нужно будет принять в НАТО Байден и премьер Японии Кисида заявили о продолжении поддержки Украины и санкционной политики в отношении РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az