В Баку заявили о готовности к проведению отложенной встречи глав МИД Азербайджана, Армении и России

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о готовности Баку к проведению трехсторонней встречи глав азербайджанского, армянского и российского внешнеполитических ведомств.
«Мы готовы к скорейшему проведению отложенной трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Армении и России», - заявил Байрамов журналистам в пятницу, добавив, что «теперь все зависит от противоположной стороны».
По его словам, продвижение мирной повестки всегда было инициативой Азербайджана, «и все наши базовые принципы (нормализации отношений - ИФ) представлены Армении».
Коснувшись ситуации на Лачинской дороге, он подчеркнул недопустимость перевозки по ней мин, оружия и боеприпасов.
Накануне президент Ильхам Алиев заявил, что армянская сторона уже более двух лет после окончания второй Карабахской войны использует Лачинскую дорогу для перевозки мин, оружия и боеприпасов и военных.
Р.Керимов
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