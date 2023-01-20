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Транспорт и связь 20.01.2023 11:24

Порты Латвии в 2022г увеличили перевалку грузов на 15%

Объем перевалки грузов в портах Латвии в 2022 году составил 48,078 млн тонн, что на 15,2% превысило показатель 2021 года, свидетельствуют данные министерства сообщения.

Больше всего в портах перевалено насыпных грузов - 25,608 млн тонн (рост на 26,8%), в том числе 8,417 млн тонн угля (рост в 4,8 раза), 6,251 млн тонн зерна и зерновых продуктов (рост на 1%), 1,918 млн тонн щепы (снижение на 4,6%), 779,6 тыс. тонн химических грузов (снижение на 56,1%).

Объем перевалки генеральных грузов составил 13,893 млн тонн (рост на 9,3%), в том числе контейнерных грузов - 4,771 млн тонн (рост на 9,5%), лесоматериалов - 4,742 млн тонн (рост на 9,4%), грузов ro-ro - 3,883 млн тонн (рост на 9,9%).

Перевалка наливных грузов сократилась на 2,8% - до 8,578 млн тонн, в том числе нефтепродуктов - также на 2,8%, до 7,898 млн тонн.

Лидером по грузообороту по-прежнему является Рижский порт, в котором в прошлом году обработано 23,52 млн грузов - на 9,4% больше, чем в 2021 году. В Вентспилсском порту перевалено 14,746 млн тонн грузов (рост на 33,1%), в Лиепайском порту - 7,609 млн тонн (рост на 7,8%).

По словам министра сообщения Яниса Витенбергса, порты играют важную роль в развитии народного хозяйства Латвии, а достигнутые в прошлом году результаты показывают, что в целом отрасль успешно адаптировалась к новой геополитической реальности. Порты открыли возможности для создания альтернативных логистических цепочек и более активного привлечения грузов с новых целевых рынков. Благодаря тому, что латвийские порты имеют инфраструктуру для хранения и перевалки угля, они смогли привлечь угольные грузы из новых регионов - Казахстана, Африки и других стран.

Как сообщалось, объем перевалки грузов в портах Латвии в 2021 году уменьшился на 7,2% по сравнению с показателем 2020 года - до 41,731 млн тонн.

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Тэги: ЛАТВИЯ, ПОРТ, ГРУЗОПЕРЕВАЛКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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