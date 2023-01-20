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СНГ 20.01.2023 11:40

Назарбаеву сделали операцию на сердце

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце и сейчас находится под наблюдением медиков, сообщил в пятницу его пресс-секретарь Айдос Укибай.

"Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением", - написал он в твиттере.

Укибай сообщил, что операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя.

Возглавлявшему Казахстан порядка 30 лет Нурсултану Назарбаеву сейчас 82 года. В отставку с поста главы государства он ушел в марте 2019 года.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ОПЕРАЦИЯ, НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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