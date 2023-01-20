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Финансы 20.01.2023 11:54

АБР осуществил дебютное размещение облигаций в нацвалюте Азербайджана, привлек около $5 млн

Азиатский банк развития (АБР) осуществил первое размещение облигаций в национальной валюте Азербайджана и привлек 8,4 млн манат (около $4,9 млн).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию АБР, выпуск облигаций был номинирован в азербайджанских манатах, но с расчетами в долларах США.

Срок обращения облигаций – 2,5 года, купонная ставка – 6% годовых. Организатором выпуска облигаций стала Goldman Sachs International.

Эти облигации АБР котируются на Люксембургской фондовой бирже.

Средства, привлеченные от размещения облигаций, АБР направит на финансирование ликвидности группы компаний «Avrora LLC» в Азербайджане, необходимого для производства и распространения основных продуктов питания, таких как пшеничная мука, макаронные изделия, печенье и молочные продукты.

По оценкам АБР, выпуск облигаций в местной валюте также направлен на содействие развитию рынка капитала в Азербайджане.

Как сообщалось ранее, в 2021 году АБР уже выделял «Avrora LLC» кредит в размере $5,9 млн на финансирование оборотного капитала. Avrora LLC кредитные средства направила на поддержку фермеров и розничных торговцев, а также обеспечения безопасности цепочки поставок продуктов питания в Азербайджане во время пандемии коронавируса (COVID-19). В целом, этот трехлетний заем позволяет поддержать почти 3 тыс. сотрудников компании, 1,5 тыс. фермеров и 12 тыс. сельских магазинов.

Avrora LLC – третий по величине производитель и дистрибьютор продуктов питания и напитков в Азербайджане.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил стране кредиты и гранты на сумму более $5,2 млрд.

Р.Ахмедов

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Тэги: АБР, ОБЛИГАЦИИ, МАНАТНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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