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Макроэкономика 20.01.2023 12:10

Ключевой показатель инфляции в Японии в декабре достиг максимума за 41 год

Потребительские цены в Японии без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Центробанком страны) выросли в декабре на 4% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - максимальными темпами с декабря 1981 года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Показатель превысил 2%-ный целевой ориентир Банка Японии девятый месяц подряд. В ноябре он увеличился на 3,7%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, также предусматривал ускорение темпов роста до 4%.

В целом инфляция в Японии в прошлом месяце также составила 4% в годовом выражении, ускорившись с 3,8% в ноябре. Ее темпы стали самыми высокими с января 1991 года.

Продукты питания в Японии в декабре подорожали на 7%, одежда - на 2,9%, топливо, электро- и водоснабжение - на 15,2%, в том числе электричество - на 21,3% и газ - на 23,3%. Стоимость транспортных и телекоммуникационных услуг повысилась на 2,1%, образовательных - на 0,7%.

Потребительские цены в Японии в декабре выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца. В ноябре, согласно пересмотренным данным, показатель увеличился на 0,4%, а не 0,3%, как сообщалось ранее.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ЭКОНОМИКА, ИНФЛЯЦИЯ


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