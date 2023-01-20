Ключевой показатель инфляции в Японии в декабре достиг максимума за 41 год

Потребительские цены в Японии без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Центробанком страны) выросли в декабре на 4% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - максимальными темпами с декабря 1981 года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Показатель превысил 2%-ный целевой ориентир Банка Японии девятый месяц подряд. В ноябре он увеличился на 3,7%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, также предусматривал ускорение темпов роста до 4%.
В целом инфляция в Японии в прошлом месяце также составила 4% в годовом выражении, ускорившись с 3,8% в ноябре. Ее темпы стали самыми высокими с января 1991 года.
Продукты питания в Японии в декабре подорожали на 7%, одежда - на 2,9%, топливо, электро- и водоснабжение - на 15,2%, в том числе электричество - на 21,3% и газ - на 23,3%. Стоимость транспортных и телекоммуникационных услуг повысилась на 2,1%, образовательных - на 0,7%.
Потребительские цены в Японии в декабре выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца. В ноябре, согласно пересмотренным данным, показатель увеличился на 0,4%, а не 0,3%, как сообщалось ранее.
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