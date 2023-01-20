Тбилиси и Баку будут и в будущем реализовывать многочисленные проекты - Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси и Баку будут и в будущем вместе реализовывать многочисленные проекты.

«У нас надежные отношения, прошедшие испытания. Мы вместе реализовали очень важные исторические проекты, нефтегазовые проекты, а теперь мы реализуем железнодорожный проект. Мы будем реализовывать многочисленные проекты и в будущем», - заявил Гарибашвили, выступая в четверг на панельной дискуссии о Среднем коридоре, прошедшей в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе (Швейцария).

Он отметил, что стороны сотрудничают в нескольких проектах, в том числе в проектах Черноморского подводного электрического кабеля и железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

«Мы - Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия - подписали в Бухаресте соглашение и договорились о том, что каждое из этих четырех государств будет инвестировать в проект. Мы вместе с Азербайджаном реализуем проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Несколько месяцев назад Азербайджан выделил дополнительные средства для завершения данного проекта», - заявил Гарибашвили.

Р.Керимов