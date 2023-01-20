Гарибашвили: Южный Кавказ может стать регионом мира, прогресса и стабильности

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что формат Баку-Тбилиси-Ереван выгоден всем странам Южного Кавказа.
«Что касается отношений между Азербайджаном и Арменией, то Грузия является действительно нейтральным, беспристрастным и объективным посредником. Как отметил президент (Азербайджана - ИФ) Ильхам Алиев, организация трехсторонней встречи (в формате Баку-Тбилиси-Ереван - ИФ) и в наших интересах, потому что этот регион принадлежит нам - Азербайджану, Грузии и Армении. Мы действительно можем превратить его в регион мира, прогресса и стабильности», - заявил Гарибашвили, выступая в четверг на панельной дискуссии о Среднем коридоре, прошедшей в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе (Швейцария).
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