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Регион 20.01.2023 13:17

Гарибашвили: Южный Кавказ может стать регионом мира, прогресса и стабильности

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что формат Баку-Тбилиси-Ереван выгоден всем странам Южного Кавказа.

«Что касается отношений между Азербайджаном и Арменией, то Грузия является действительно нейтральным, беспристрастным и объективным посредником. Как отметил президент (Азербайджана - ИФ) Ильхам Алиев, организация трехсторонней встречи (в формате Баку-Тбилиси-Ереван - ИФ) и в наших интересах, потому что этот регион принадлежит нам - Азербайджану, Грузии и Армении. Мы действительно можем превратить его в регион мира, прогресса и стабильности», - заявил Гарибашвили, выступая в четверг на панельной дискуссии о Среднем коридоре, прошедшей в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе (Швейцария).

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, АРМЕНИЯ, ВЭФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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