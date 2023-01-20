Бердымухамедов проинспектировал газовое месторождение Галкыныш

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в четверг проинспектировал работу крупнейшего газового месторождения страны Галкыныш, на котором на прошлой неделе возникли неполадки из-за аномальных холодов.

Как сообщает туркменское информационное агентство Orient, ознакомившись с положением дел на месторождении Бердымухамедов, поинтересовался проводимой здесь работой, внедрением современных инновационных методов. Руководитель госконцерна "Туркменгаз" доложил о мощностях производственных объектов, а также об этапах строительства скважин, о разработке и освоении новых скважин.

Глава государства указал, что промышленному освоению газового месторождения Галкыныш придается большое значение. Он подчеркнул важность укрепления сырьевой базы отрасли, открытия и промышленного освоения новых месторождений и распорядился продолжать работу в этом направлении.

Как ранее сообщало Минэнерго Узбекистана, Туркменистан приостановил экспорт газа в Узбекистан из-за неполадок на газопромысловых предприятиях госконцерна "Туркменгаз". "Чрезвычайная ситуация, возникшая 12 января на месторождениях природного газа соседней страны (Туркменистана - ИФ) из-за аномальных холодов, привела к полной остановке импорта природного газа и сокращению импорта электроэнергии на 20%", - говорилось в сообщении ведомства. Причиной называлось образование гидрата на внутрипромысловых коммуникациях газоконденсатного месторождения Галкыныш. По словам специалистов, такое случается в сильные морозы и является форс-мажорным обстоятельством.

Независимая британская компания Gafney, Cline & Associates оценивает запасы месторождения Галкыныш в 27,4 трлн кубометров природного газа.

Галкыныш служит одним из сырьевых источников газопровода Туркменистан-Китай. Газ этого месторождения также определен в качестве ресурсной базы для поставок по газопроводу Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) мощностью 33 млрд кубометров в год. Его также предполагается использовать для поставок в европейском направлении.

В эксплуатационном фонде месторождения площадью более 4 тыс. кв. км 45 скважин, дебит каждой из них в среднем составляет 2 млн кубометров газа в сутки.