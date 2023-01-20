Россия призвала США и их союзников отказаться от политики шантажа и угроз в отношении КНДР

Москва привержена позиции о решении ядерной проблемы Корейского полуострова на основе российско-китайской "дорожной карты", призывает США и их союзников не прибегать к политике шантажа и угроз в отношении Пхеньяна, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Наша позиция остаётся прежней. В российско-китайских плане действий и дорожной карте есть вполне определенные предложения о том, как решать вопросы, связанные с ядерной темой на Корейском полуострове", - сказал Руденко "Интерфаксу", комментируя последний виток напряжённости в регионе.
Он выразил сожаление в связи с тем, что другие страны пытаются решить проблему денуклеаризации Корейского полуострова иными методами.
"То, чем занимаются Соединенные Штаты и их союзники в отношении этой проблемы, не приводит к желаемым результатам, наоборот, загоняет проблему в ещё больший тупик. Мы считаем, что вместо запугивания, шантажа и угроз нужно пытаться предлагать более реальные решения, которые не будут вызывать такую реакцию со стороны Северной Кореи", - подчеркнул заместитель министра.
Руденко отметил, что контакты РФ и КНДР в настоящее время осложнены в связи с введенными руководством этой страны карантинными мерами.
Лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи 31 декабря, заявил о необходимости существенно увеличить количество ядерных боезарядов на вооружении северокорейских военных. Он также призвал активизировать усилия по разработке новых межконтинентальных баллистических ракет и выводу на орбиту разведывательного спутника.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в начале января заявил об усилении координации и обмене информацией в отношении ядерных сил США "в ответ на ядерную угрозу Северной Кореи", а также допустил появление в будущем ядерного оружия на территории Южной Кореи. Между тем в правительстве Республики Корея позже уточнили, что ядерная доктрина страны остаётся прежней.
По данным южнокорейских СМИ, в 2022 году КНДР провела испытательные пуски примерно 70 баллистических ракет - больше за год, чем когда-либо.
Азербайджан добьется проведения мониторинга в Карабахе - Бабаев
В Баку заявили о готовности к проведению отложенной встречи глав МИД Азербайджана, Армении и России
Армения распространяет ложную информацию о ситуации на Лачинской дороге, стремится ввести в заблуждение мировую общественность - Алиев
Россия нацелена на сотрудничество с Туркменистаном в нефтегазе, создании подземных газовых хранилищ - Новак
ЕБРР готов поддержать реформы и развитие зеленой экономики в Азербайджане - Ригтеринк
Узбекистан планирует построить ряд микроГЭС и гибридных электростанций
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
В Азербайджане вновь ощутили второе за два дня землетрясение в Иране
Число браков в Азербайджане за 11 месяцев увеличилось на 12,1%, разводов - сократилось на 7,2%
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Новый цифровой филиал Yelo Bank в Хачмазе!
“Nar” продолжает социально ориентированные профессиональные тренинги в 2023 году
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают