Россия призвала США и их союзников отказаться от политики шантажа и угроз в отношении КНДР

Москва привержена позиции о решении ядерной проблемы Корейского полуострова на основе российско-китайской "дорожной карты", призывает США и их союзников не прибегать к политике шантажа и угроз в отношении Пхеньяна, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Наша позиция остаётся прежней. В российско-китайских плане действий и дорожной карте есть вполне определенные предложения о том, как решать вопросы, связанные с ядерной темой на Корейском полуострове", - сказал Руденко "Интерфаксу", комментируя последний виток напряжённости в регионе.

Он выразил сожаление в связи с тем, что другие страны пытаются решить проблему денуклеаризации Корейского полуострова иными методами.

"То, чем занимаются Соединенные Штаты и их союзники в отношении этой проблемы, не приводит к желаемым результатам, наоборот, загоняет проблему в ещё больший тупик. Мы считаем, что вместо запугивания, шантажа и угроз нужно пытаться предлагать более реальные решения, которые не будут вызывать такую реакцию со стороны Северной Кореи", - подчеркнул заместитель министра.

Руденко отметил, что контакты РФ и КНДР в настоящее время осложнены в связи с введенными руководством этой страны карантинными мерами.

Лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи 31 декабря, заявил о необходимости существенно увеличить количество ядерных боезарядов на вооружении северокорейских военных. Он также призвал активизировать усилия по разработке новых межконтинентальных баллистических ракет и выводу на орбиту разведывательного спутника.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в начале января заявил об усилении координации и обмене информацией в отношении ядерных сил США "в ответ на ядерную угрозу Северной Кореи", а также допустил появление в будущем ядерного оружия на территории Южной Кореи. Между тем в правительстве Республики Корея позже уточнили, что ядерная доктрина страны остаётся прежней.

По данным южнокорейских СМИ, в 2022 году КНДР провела испытательные пуски примерно 70 баллистических ракет - больше за год, чем когда-либо.