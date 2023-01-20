Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

18.01 $/bbl +/- WTI 79.48 -0.70 Brent 84.98 -0.94

Дальнее зарубежье 20.01.2023 15:53

Президент Перу не собирается уходить в отставку и рассчитывает на диалог с протестующими

Президент Перу Дина Болуарте, выступая в четверг вечером (в ночь на пятницу по бакинскому времени) с телеобращением к соотечественникам заявила, что продолжает рассчитывать на диалог с протестующими против властей страны.

"Я не намерена отказываться от диалога. Тем, кто выступает с требованиями, я не устану говорить, давайте работать ради страны", - сказала она.

Президент Перу отметила, что все, кто был замечен в актах вандализма во время акций протеста, понесут заслуженное наказание. "Наше Национальное разведывательное агентство действует твердо, и скоро вместе с прокуратурой мы получим подтверждения и инициируем процессы против тех людей, которые совершают акты насилия, уничтожают частную и государственную собственность", - сказала она.

Болуарте также опровергла распространяемую в соцсетях информацию о том, что она якобы собирается уходить в отставку.

В ночь на пятницу по Лиме и ряду других городов страны вновь прокатились массовые акции протеста против руководства страны. Шествие в Лиме закончилось столкновениями с полицией, которая применила слезоточивый газ. В одном из зданий в историческом центре перуанской столицы близ места скопления протестующих возник крупный пожар. По последним данным, в ходе протестов один человек погиб и около сорока получили ранения.

Акции продолжаются и в других городах Перу, в частности, в Пуно, Хулиаке, Уарасе, Арекипе.

Протесты начались в Перу вследствие кризиса власти в начале декабря. Они охватили 11 регионов страны. Участники акций требуют отставки президента страны Болуарте, роспуска парламента, проведения всеобщих выборов в течение 2023 года и созыва конституционной ассамблеи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПЕРУ, ПРОТЕСТ, ДИНА БОЛУАРТЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az