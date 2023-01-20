Президент Перу не собирается уходить в отставку и рассчитывает на диалог с протестующими

Президент Перу Дина Болуарте, выступая в четверг вечером (в ночь на пятницу по бакинскому времени) с телеобращением к соотечественникам заявила, что продолжает рассчитывать на диалог с протестующими против властей страны.
"Я не намерена отказываться от диалога. Тем, кто выступает с требованиями, я не устану говорить, давайте работать ради страны", - сказала она.
Президент Перу отметила, что все, кто был замечен в актах вандализма во время акций протеста, понесут заслуженное наказание. "Наше Национальное разведывательное агентство действует твердо, и скоро вместе с прокуратурой мы получим подтверждения и инициируем процессы против тех людей, которые совершают акты насилия, уничтожают частную и государственную собственность", - сказала она.
Болуарте также опровергла распространяемую в соцсетях информацию о том, что она якобы собирается уходить в отставку.
В ночь на пятницу по Лиме и ряду других городов страны вновь прокатились массовые акции протеста против руководства страны. Шествие в Лиме закончилось столкновениями с полицией, которая применила слезоточивый газ. В одном из зданий в историческом центре перуанской столицы близ места скопления протестующих возник крупный пожар. По последним данным, в ходе протестов один человек погиб и около сорока получили ранения.
Акции продолжаются и в других городах Перу, в частности, в Пуно, Хулиаке, Уарасе, Арекипе.
Протесты начались в Перу вследствие кризиса власти в начале декабря. Они охватили 11 регионов страны. Участники акций требуют отставки президента страны Болуарте, роспуска парламента, проведения всеобщих выборов в течение 2023 года и созыва конституционной ассамблеи.
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