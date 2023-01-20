Узбекистан планирует построить ряд микроГЭС и гибридных электростанций

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе совещания по вопросам улучшения энергоснабжения дал поручения по значительному увеличению мощностей в сфере гидроэнергетики, сообщили в пятницу официальные узбекские СМИ.

"Глава государства отметил высокий потенциал гидроэнергетики и дал указания по значительному увеличению ее мощностей. С этой целью определены 250 перспективных площадок для строительства микроГЭС. По расчетам, будущие микроГЭС смогут вырабатывать 675 миллионов киловатт-часов электроэнергии и экономить 200 миллионов кубометров газа в год", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, на совещании отмечалось, что благодаря выгодным закупочным ценам электроэнергии, вырабатываемой на микроГЭС, вырос интерес предпринимателей к этой сфере. Мирзиеев также обратил внимание на привлекательность использования солнечной и ветряной энергии.

"Поставлена задача построить на свободных участках вокруг гидроэлектростанций гибридные, то есть основанные на ветровых и солнечных источниках электростанции. Благодаря наличию готовой инфраструктуры затраты на строительство таких станций будут невысокими", - отмечается в сообщении.

СМИ приводят данные о том, что в последние годы в гидроэнергетике было реализовано 27 проектов стоимостью $500 млн и создано дополнительно 260 мегаватт генерирующих мощностей. Суммарная мощность станций в системе "Узбекгидроэнерго" превысила 2 тысячи мегаватт. Это означает ежегодную экономию 2 миллиардов кубометров природного газа.

В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 7 объектов и 10 микроГЭС мощностью 197 мегаватт. Также начнутся работы по реализации 8 перспективных проектов и строительству 50 микроГЭС мощностью 438 мегаватт.

Установленная мощность электростанций Узбекистана составляет 14 140,6 МВт. При этом основную часть генерирующих мощностей (порядка 85%) составляют тепловые электрические станции, остальное в основном приходится на ГЭС.