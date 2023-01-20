Гросси заявил о недопустимости применения ядерного оружия в конфликте в Украине

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что нельзя допустить начала ядерной войны на фоне конфликта в Украине.
"Кто-то сказал, что ядерную войну нельзя выиграть, и ее нельзя вести. И я думаю, это правда. Я не выношу суждений по поводу того, что говорят высокопоставленные чиновники какой бы то ни было страны", - ответил Гросси в четверг телеканалу Fox News на просьбу прокомментировать слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева об угрозе ядерного конфликта.
"Безусловно, я надеюсь, что в ходе конфликта (в Украине) не будут использовать ядерное оружие", - подчеркнул гендиректор агентства.
Накануне в Белом доме, комментируя слова Медведева, напомнили, что говорил президент США Джо Байдена об опасности риторики, связанной с угрозой ядерной войны.
"Я не слышала такого высказывания. Сошлюсь на комментарии нашего президента, которые он делал ранее, о том, что такого типа риторика - опасна, и ее градус нужно снизить", - сказала представитель Белого дома Оливия Далтон.
Накануне Медведев в своем телеграм-канале написал, что западным политикам, стремящимся к проигрышу России, не приходит в голову, к каким последствиям это может привести.
По его словам, элементарный вывод таков: "проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной".
"Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба", - написал Медведев.
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