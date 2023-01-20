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Макроэкономика 20.01.2023 15:24

ЕБРР готов поддержать реформы и развитие зеленой экономики в Азербайджане - Ригтеринк

Первый вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юрген Ригтеринк прокомментировал встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, прошедшую в четверг на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе (Швейцария).

«Благодарю президента Азербайджана за приятную, открытую и конструктивную встречу сегодня (в четверг - ИФ) утром в рамках ВЭФ в Давосе. Азербайджан является важным партнером ЕБРР, и мы по-прежнему готовы поддерживать вас в ваших усилиях по реформированию страны, диверсификации и озеленению экономики!» - написал Ригтеринк в твиттере.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕБРР, ВЭФ, ЮРГЕН РИГТЕРИНК


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