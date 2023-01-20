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Дальнее зарубежье 20.01.2023 16:10

Пекин усилил спутниковое слежение за островами в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях

КНР в 2022 году стала активнее следить со спутников за островами, из-за которых Китай и ряд других стран ведут территориальные споры, сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на ежегодный обзор Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC).

"Согласно обзору этого главного подрядчика китайской космической программы, в 2022 году возросла интенсивность наблюдения со спутников за островами и акваториями в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, из-за которых идут споры", - отмечает издание.

В CASC заверили, что теперь Китай имеет возможность вести удаленное видеонаблюдение за всеми оспариваемыми островами и морскими пространствами, получать данные для управления ими. Кроме того, Пекин может следить за "островами, имеющими специальное предназначение": SCMP поясняет, что КНР использует эти острова для размещения сил в своих территориальных водах.

Также Пекин применяет спутники для разведки морских ресурсов и контроля над ними, для слежения за морской средой и экологической ситуацией.

Отношения между Китаем и Японией осложняет территориальный спор вокруг островов Дяоюйдао (японское название - Сэнкаку) в Восточно-Китайском море, контролируемых Токио.

У Китая и членов АСЕАН - Филиппин, Малайзии, Брунея, Вьетнама - существует территориальный спор вокруг архипелага Наньша (английское название - Спратли) в Южно-Китайском море. При этом США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем.

Также идет спор между Китаем и Филиппинами вокруг острова Хуанъянь (английское название - Скарборо-Шол), между КНР и Вьетнамом за острова Сиша (английское название - Парасельские острова).

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Тэги: МИР, КИТАЙ, СПУТНИК


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