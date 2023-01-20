Литва передаст Украине два вертолета Ми-8 и зенитки

Литва передаст Украине два вертолета Ми-8 и зенитные пушки ближнего радиуса действия L-70, заявил министр обороны страны Арвидас Анушаускас.
"Новый литовский пакет помощи Украине включает свыше десяти зенитных орудий L-70, боеприпасы и два вертолета Mи-8. Общая стоимость данной партии составляет примерно 125 млн евро", - написал министр в Twitter.
Литовская армия имеет в общей сложности три вертолета Ми-8 советского производства и три европейских вертолета Dauphin, приобретенных почти десять лет назад.
Эксплуатационный ресурс Ми-8, которым пошел четвертый десяток лет, исчерпан, эксплуатация затруднена, информирует агентство BNS. В результате Литва покупает четыре вертолета UH-60 Black Hawk.
Анушаускас заявлял в декабре, что военная помощь Литвы Украине составляет 240 млн евро. Киеву передано различное вооружение, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, антидроны. Литва также проводит инструктаж украинских военнослужащих.
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