Литва передаст Украине два вертолета Ми-8 и зенитки

Литва передаст Украине два вертолета Ми-8 и зенитные пушки ближнего радиуса действия L-70, заявил министр обороны страны Арвидас Анушаускас.

"Новый литовский пакет помощи Украине включает свыше десяти зенитных орудий L-70, боеприпасы и два вертолета Mи-8. Общая стоимость данной партии составляет примерно 125 млн евро", - написал министр в Twitter.

Литовская армия имеет в общей сложности три вертолета Ми-8 советского производства и три европейских вертолета Dauphin, приобретенных почти десять лет назад.

Эксплуатационный ресурс Ми-8, которым пошел четвертый десяток лет, исчерпан, эксплуатация затруднена, информирует агентство BNS. В результате Литва покупает четыре вертолета UH-60 Black Hawk.

Анушаускас заявлял в декабре, что военная помощь Литвы Украине составляет 240 млн евро. Киеву передано различное вооружение, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, антидроны. Литва также проводит инструктаж украинских военнослужащих.