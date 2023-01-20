Россия нацелена на сотрудничество с Туркменистаном в нефтегазе, создании подземных газовых хранилищ - Новак

Российская сторона нацелена на сотрудничество с Туркменистаном в области нефти и газа, в том числе в создании подземных хранилищ газа в республике, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Договорились о том, что мы продолжим взаимодействие. У нас есть действительно направления развития сотрудничества по всем отраслям и в первую очередь нефтяная отрасль и в газовой - строительство подземных газовых хранилищ", - привел слова российского чиновника телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

Недавно руководство Туркменистана заявило о намерении приступить к созданию объектов хранения газа в стране. О строительстве ПХГ в целях обеспечения запасов товарного газа доложил главе государства Сердару Бердымухамедову в ходе заседания правительства 13 января вице-премьер Шахым Абдрахманов, курирующий нефтегазовый сектор.

Он, в частности, заявил, что в проект планируется привлечь международные консалтинговые компании для проведения работ в соответствии с международной практикой, подготовки технико-экономического обоснования, проектирования, оснащения и строительства.

В настоящее время Туркменистан экспортирует природный газ в Китай, Россию, а также осуществляет своповые поставки газа в Азербайджан через Иран. Кроме того, Ашхабад реализует проект строительства газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия.

По данным компании BP, доказанные запасы природного газа в Туркменистана оцениваются в 13 трлн 950 млрд кубометров. Добыча природного газа в республике, по данным BP, в 2021 году составила 79,3 млрд кубометров против 66 млрд кубометров в 2020 году. Потребление газа в стране в 2021 году увеличилось на 24,2%, до 36,7 млрд кубометров.