Финляндия направит Украине тяжелую артиллерию

Финляндия выделяет 12-й пакет военной помощи Украине, в который, в частности, войдут тяжелая артиллерия и боеприпасы, говорится в заявлении финского правительства.
"Министр обороны Микко Савола сказал, что Финляндия будет поставлять Украине тяжелую артиллерию и боеприпасы", - отмечается в пресс-релизе.
Согласно заявлению, стоимость снаряжения, предусмотренного этим пакетом помощи, составляет более 400 млн евро. Всего Хельсинки поставили Украине военную помощь на сумму в 590 млн евро.
В Хельсинки добавили, что часть военной помощи Украине Финляндия может отправлять благодаря тесным отношениям со Швецией.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его страна может передать Украине небольшую партию танков Leopard - в случае создания "совместного европейского проекта по оказанию помощи Украине". "Однако количество переданной бронетехники не может быть большим, поскольку Финляндия граничит с Россией и еще не является государством-членом НАТО", - отмечал Ниинистё.
Также сообщалось, что хотя Польша и Финляндия выражали желание поставлять Украине танки Leopard 2 немецкого производства, для этого им нужно получить разрешение Берлина из-за принятых ФРГ ограничений на экспорт вооружений.
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