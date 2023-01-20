В России за сутки COVID-19 заболели 6 тыс. 78 человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 6 тыс. случаев, скончались 41 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"Выявлено 6 078 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 837 человек и в сравнении с предшествующими сутками не изменилось", - сообщили в оперштабе.

По данным оперштаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 34 субъектах РФ, снижение - в 39 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 тыс. 914 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 164.

За минувшие сутки от коронавируса скончался 41 человек, накануне сообщалось о 40 умерших.

"Выздоровели за сутки 4 698 человек, или на 8,8% меньше в сравнении с 19 января", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 882 тыс. 414 случая заражения коронавирусной инфекцией, 394 тыс. 610 умерших и 21 млн 297 тыс. 919 выздоровевших.