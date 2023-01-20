В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 6,5%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 43 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 827 тыс. 614, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 46 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась примерно на 6,5%.
За 24 часа умерли трое больных COVID-19 (накануне - четверо).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 67 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 817 тыс. 169 человек (+89 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 378 человек.
За сутки медики провели 2 тыс. 50 тестов на коронавирус против 2 тыс. 114 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 468 тыс. 434 теста на COVID-19.
Р.Керимов
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