В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 6,5%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 43 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 827 тыс. 614, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 46 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась примерно на 6,5%.

За 24 часа умерли трое больных COVID-19 (накануне - четверо).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 67 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 817 тыс. 169 человек (+89 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 378 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 50 тестов на коронавирус против 2 тыс. 114 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 468 тыс. 434 теста на COVID-19.

Р.Керимов