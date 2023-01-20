«Реквием» Ахматовой продали на аукционе «Литфонда» за 1,1 млн рублей

Рукописный текст "Реквиема" поэтессы Анны Ахматовой продали на торгах аукционного дома "Литфонд" за 1,1 млн рублей, сообщили в пресс-службе аукциона.
"19 января Аукционный дом "Литфонд" провел торги, самыми дорогими лотами которых стали рукописный "Реквием" Анны Ахматовой и рукописная книга Алексея Ремизова, изданная в Париже. Обе рукописи первой половины 20 века покинули аукцион по ставкам в 1 100 000 рублей", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, на аукционе было продано - собственноручное письмо императрицы Екатерины II, адресованное российскому дипломату Степану Колычеву от 3 марта 1796 года, письмо покинуло торги по ставке 950 тыс. рублей.
За 750 тыс. рублей на торгах было продано собственноручное письмо Иосифа Сталина к Андрею Жданову от 17 октября 1934 года. Письма из личной переписки Сталина со Ждановым практически не находимы и представляют историческую ценность музейного уровня.
Также на торгах за 650 тыс. рублей было продано издание "Евгения Онегина" - последнее из прижизненных изданий Александра Пушкина. Больше чем в полмиллиона рублей оценили участники аукциона сборник Николая Некрасова "Стихотворения" с автографом поэта. Четвертая книга Антона Чехова "Невинные речи" в владельческом переплете эпохи с бинтами и золотым тиснением на корешке была продана за 155 тыс. рублей.
Алиев почтил память жертв трагедии 20 января
Азербайджан добьется проведения мониторинга в Карабахе - Бабаев
В Баку заявили о готовности к проведению отложенной встречи глав МИД Азербайджана, Армении и России
Россия нацелена на сотрудничество с Туркменистаном в нефтегазе, создании подземных газовых хранилищ - Новак
ЕБРР готов поддержать реформы и развитие зеленой экономики в Азербайджане - Ригтеринк
Узбекистан планирует построить ряд микроГЭС и гибридных электростанций
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Финляндия направит Украине тяжелую артиллерию
Пекин усилил спутниковое слежение за островами в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях
Президент Перу не собирается уходить в отставку и рассчитывает на диалог с протестующими
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Новый цифровой филиал Yelo Bank в Хачмазе!
“Nar” продолжает социально ориентированные профессиональные тренинги в 2023 году
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают