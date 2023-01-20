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Социум 20.01.2023 18:58

«Реквием» Ахматовой продали на аукционе «Литфонда» за 1,1 млн рублей

Рукописный текст "Реквиема" поэтессы Анны Ахматовой продали на торгах аукционного дома "Литфонд" за 1,1 млн рублей, сообщили в пресс-службе аукциона.

"19 января Аукционный дом "Литфонд" провел торги, самыми дорогими лотами которых стали рукописный "Реквием" Анны Ахматовой и рукописная книга Алексея Ремизова, изданная в Париже. Обе рукописи первой половины 20 века покинули аукцион по ставкам в 1 100 000 рублей", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, на аукционе было продано - собственноручное письмо императрицы Екатерины II, адресованное российскому дипломату Степану Колычеву от 3 марта 1796 года, письмо покинуло торги по ставке 950 тыс. рублей.

За 750 тыс. рублей на торгах было продано собственноручное письмо Иосифа Сталина к Андрею Жданову от 17 октября 1934 года. Письма из личной переписки Сталина со Ждановым практически не находимы и представляют историческую ценность музейного уровня.

Также на торгах за 650 тыс. рублей было продано издание "Евгения Онегина" - последнее из прижизненных изданий Александра Пушкина. Больше чем в полмиллиона рублей оценили участники аукциона сборник Николая Некрасова "Стихотворения" с автографом поэта. Четвертая книга Антона Чехова "Невинные речи" в владельческом переплете эпохи с бинтами и золотым тиснением на корешке была продана за 155 тыс. рублей.

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Тэги: РОССИЯ, КНИГА, АУКЦИОН


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